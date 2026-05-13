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Les supporters niçois empêchés d’aller sur Paris pour la finale contre Lens

Par Hanif Ben Berkane
2 min.
Les supporters de Nice à l'Allianz Riviera @Maxppp

Ce mercredi, les supporters niçois de la Populaire Sud ont publié un communiqué pour protester contre la SNCF qui condamne visiblement les supporters à ne pas monter sur Paris pour assister à la finale de Coupe de France face à Lens. Après l’annulation de certains trains, les nouveaux prix affichés semblent excessifs. De quoi compliquer les déplacements.

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La SNCF aurait annulé les trains prévus pour la finale de la Coupe de France à Paris.

Les supporters dénoncent une volonté délibérée d'empêcher les Niçois de monter à la capitale pour soutenir leur équipe.

(@naninho06)
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« La SNCF et les pouvoirs publics ne veulent tout simplement pas de nous. Quand on demande plus de 350 euros à un supporter niçois pour suivre son club, ce n’est plus du transport : c’est du mépris social. Une sélection par l’argent. Une sélection territoriale aussi. Il faut être honnête : dans ce pays, le football populaire dérange. Les supporters dérangent. Et les niçois dérangent. […] Mais au final, la réponse de la sncf a été un non catégorique. Une nouvelle preuve que les supporters sont toujours les derniers pris en considération. Pendant ce temps, élus et responsables politiques continuent de multiplier les discours de façade. Qu’ils arrêtent l’hypocrisie. Leur soutien au peuple niçois n’existe que devant les micros et sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui, le résultat est une honte absolue : le secteur populaire n’est même pas plein. Le cœur du stade. Celui qui devrait être complet avant tous les autres, celui qui ne devrait jamais avoir une seule place vide. Au final, cette situation résume parfaitement ce qu’est devenu ce football : un monde où dirigeants, institutions et pouvoirs publics parlent sans jamais agir. Un monde où le peuple est toléré tant qu’il paie et se tait. Nous arriverons sur Paris quand nous voulons, et où nous voulons. »

Pub. le - MAJ le
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