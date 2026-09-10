EdF : Pablo Pagis pré-convoqué par Zinédine Zidane

La première liste de Zinédine Zidane à la tête des Bleus pourrait bien réserver quelques surprises. Après les noms d’Estéban Lepaul et d’Andy Diouf, déjà annoncés parmi les joueurs pré-convoqués, un nom d’un autre pensionnaire de Ligue 1 a fuité. Selon L’Équipe, Pablo Pagis, attaquant du Paris FC, fait lui aussi partie de la liste élargie établie par le nouveau sélectionneur français en vue du prochain rassemblement et des matches de Ligue des nations face à la Turquie, le 25 septembre, puis contre la Belgique, le 28.

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Arrivé cet été au Paris FC en provenance de Lorient pour environ 15 M€, le joueur de 23 ans pePablo Pagis a visiblement tapé dans l’œil de Zidane, lui-même ancien maître du poste. Reste désormais à savoir si le Parisien franchira la dernière étape : Zinédine Zidane dévoilera sa première liste définitive le 18 septembre à 18h. Et il sera forcément devant sa télé.