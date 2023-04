PSG : l’émotion de Christophe Galtier après la victoire face au RC Lens

Quelques instants après le succès important acquis au Parc des Princes face au Racing Club de Lens (3-1), l’entraîneur du Paris Saint-Germain Christophe Galtier n’a pas caché son émotion à l’issue de la rencontre, notamment en raison des accusations de racisme et discrimination envers les joueurs de confession musulmane ces derniers jours. Le technicien parisien, qui semblait ému au micro de Canal +, a tenu également à mettre en exergue l’implication de ses joueurs lors de cette victoire face à leur dauphin en championnat, essentielle puisqu’elle permet au PSG de prendre neuf points d’avance sur son adversaire du soir au classement.

«Cette semaine, je la finis à la fois un peu fatigué, les nuits ont été courtes mais toujours avec autant d’énergie et de détermination. La famille ça va, elle est là où elle doit être. Je le dis encore, je me suis réfugié dans le travail, on ne peut pas faire abstraction mais au moins, le temps passé sur le terrain. Les joueurs étaient très appliquées dans les séances, c’est un signal fort, ils ont pris plaisir à l’emporter. Il y a le match de vendredi, on verra comment les choses vont se présenter. (…) C’est important d’avoir du soutien public, mais aussi sur le plan personnel. On s’en fout des nombreux soutiens, il y a beaucoup de gens qui s’en foutent. Les messages reçus publiquement font chaud au coeur, pendant les dernières 48 heures. Toute ma vie, je me suis enrichi avec la diversité.»

