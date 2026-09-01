Chelsea est sûrement l’acteur majeur du mercato estival de ces dernières années. Et s’il y a eu de la concurrence cette année en Premier League avec Manchester City et Tottenham qui ont dépensé à tour de bras, les Blues ont gardé leur maîtrise du fameux deadline day, avec un dernier coup bouclé. En effet, selon nos informations, Chelsea a trouvé un accord in extremis avec l’AS Monaco pour le transfert de Lamine Camara.

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Après une première offre de 45 M€ repoussée plus tôt dans la journée, Chelsea a d’abord semblé mettre en pause ce dossier. Car il avait fait du milieu français Manu Koné sa priorité. Le club londonien est tombé sur un os, puisque l’AS Roma, qui a des ambitions en Serie A cette saison, a préféré, à la demande de son entraîneur Gasperini, mettre son veto. Dans le même temps, les Blues ont scellé le départ d’Enzo Fernandez, avec un transfert astronomique de 145 M€.

Chelsea n’a pas lâché

Il fallait donc trouver un remplaçant sur le gong, et Chelsea a insisté à tour de rôle sur les deux dossiers, Manu Koné et Lamine Camara. Or, l’AS Monaco était bien plus vendeur que la Roma, mais pas à n’importe quel prix. Chelsea a légèrement augmenté sa première offre, pour atteindre les 50 M€. Nouveau refus du club de la Principauté, qui n’a cependant pas fermé totalement la porte.

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🚨EXCL: 🔵🇸🇳 #PL |



🤝 ACCORD TROUVÉ entre Chelsea et Monaco pour Lamine Camara !



❗️Les deux clubs ont trouvé un accord pour le transfert du milieu sénégalais.



W @sebnonda pic.twitter.com/oQWjVYAPj3 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) September 1, 2026

Et c’est plus tard encore que Chelsea a envoyé la proposition qui a fait plier Monaco, pour le plus grand bonheur de Lamine Camara, prêt à endosser la tunique bleue. Le milieu de terrain de 22 ans n’avait rien contre l’idée de poursuivre sur le Rocher, mais l’attrait de la Premier League était quand même fort. Il va donc a priori rallier Londres pour garnir encore un peu plus le copieux effectif de Chelsea.

Venu du FC Metz à l’été 2024, Lamine Camara (22 ans) est rapidement devenu incontournable du côté de l’AS Monaco. Le milieu de terrain sénégalais qui a vite formé une paire redoutable avec Denis Zakaria dans l’entrejeu comptabilise 6 buts et 11 passes décisives en 75 matches avec les Asémistes. Désormais, c’est du côté de Chelsea qu’il va dérouler tout son talent.