FFF : la ministre des Sports invite Noël Le Gräet au départ

Le rendu du rapport sur l’audit de la FFF est tombé un peu plus tôt dans la journée. Il y a est question de graves dysfonctionnement au sein de la fédération, et surtout de son équipe dirigeante, à savoir le président Noël Le Graët, et la directrice générale Florence Hardouin. Après la publication de ce rapport de l’Inspection Générale de l’Education, du Sport et de la Recherche (IGESR), la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera a pris la parole au cours d’une conférence de presse. Elle demande à Le Graët de prendre ses responsabilités, celles qui selon elle s’imposent.

«Compte tenu des manquements en matière de gouvernance, de ses déclarations publiques et de son comportement gravement inapproprié avec les femmes, de défaillances accentuéee par la consomation excessive d’alcool. Je ne peux que faire mienne la conclusion du rapport. Il ne dispose plus de légitimité pour administrer et représenter le foot français. Dans ces circonstances, le statu quo est impossible. Il est un homme de décision et je sais qu’il prendra les bonnes dans les jours à venir pour la fédération et pour lui même. D’autres voies existent et pourront être activées» prévient-elle. «L’état a joué tout son rôle et rien que son rôle, celui de contrôler avec des méthodes rigoureuses le respect du droit et de l’éthique, de la bonne marche de la première fédération de France à qui l’état à confié une mission de service public, et celui enfin de veiller à ce que cette fédé ne baisse jamais plus la garde face à toutes les formes de violence.»

