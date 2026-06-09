Le Real Madrid va faire une offre pour Nico Schlotterbeck

Florentino Pérez va faire chauffer son chéquier. Ce mardi, le président du Real Madrid va envoyer une offre de 150 M€ pour un joueur mystère. Mais il compte aussi faire une proposition pour un défenseur, lui qui a déjà scellé les arrivées de Denzel Dumfries et d’Ibrahima Konaté.

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Selon Bild, José Mourinho a demandé à son boss de recruter Nico Schlotterbeck. Le défenseur allemand a récemment prolongé son contrat au Borussia Dortmund jusqu’en 2031. Cela n’empêche pas les Merengues de vouloir recruter le joueur qui rêve de jouer à Madrid et dont la clause est comprise entre 50 et 60 M€.