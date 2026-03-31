Amicaux : l’Angleterre battue à domicile, les Pays-Bas accrochés par l’Equateur

Après un match décevant face à l’Uruguay vendredi dernier, avec certes un onze de départ fortement remanié, l’Angleterre était attendue au tournant face au Japon. Et Thomas Tuchel alignait un onze plus compétitif même si Kane déclarait forfait in extremis, remplacé dans le onze par Phil Foden en faux numéro 9. Avec Gordon, Rogers et Cole Palmer en numéro 10, les Three Lions étaient pourtant malmenés par des Japonais fringants, qui allaient ouvrir le score par le joueur de Brighton, Mitoma, suite à une perte de balle de Palmer. Rentrés à la pause sous les sifflets de leurs propres supporters, les Anglais ne parvenaient pas à emballer le début de deuxième période, et Tuchel sortait Foden et Palmer à l’heure de jeu.

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Cela ne suffisait pas à changer le cours d’une rencontre prise par le mauvais bout, et donc remportée par le Japon. Certains joueurs auront peut-être perdu leur place pour la Coupe du Monde ce mardi… Par ailleurs, les Pays-Bas étaient opposés à l’Equateur. Le capitaine et joueur du PSG Willian Pacho a ouvert le score, contre son camp, dès la 3e minute, en reprenant malgré lui un centre venu de la gauche. Mais le match a basculé avec l’expulsion de Dumfries à la 12e minute, pour une faute en tant que dernier défenseur. Et l’Equateur a recollé au score, grâce à un penalty d’Enner Valencia à la 24e minute. Marmi les autres amicaux de la soirée, la Côte d’Ivoire a battu l’Ecosse grâce à un but de Pepe.