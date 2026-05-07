PSG : la sortie médiatique exceptionnelle de Nasser Al-Khelaïfi sur Luis Enrique

Luis Enrique est peut-être le meilleur choix fait par QSI depuis le rachat du Paris Saint-Germain en 2011. Plus que n’importe quelle recrue galactique payée à coups de millions d’euros. S’il y a un grand artisan du titre de Ligue des Champions remporté la saison passée et de ce possible back-to-back le 30 mai prochain contre Arsenal, c’est bien l’entraîneur espagnol. Aucun supporter parisien ne dira le contraire.

La suite après cette publicité

Malgré des critiques parfois assez acerbes lors de ses premiers mois à la tête de l’équipe, l’ancien du Real Madrid et du FC Barcelone a rapidement su fédérer son groupe autour de ses idées. Il symbolise clairement ce changement de modèle du Paris Saint-Germain, passé d’une équipe bâtie sur le talent de quelques stars, à un véritable collectif. Après le match, Nasser Al-Khelaïfi - très heureux de la prestation des siens - a fait une véritable déclaration d’amour à son entraîneur.

La suite après cette publicité

Nasser s’enflamme

« C’est notre meilleur actif. C’est ma meilleure décision. J’ai parlé avec lui pendant 15 ans pour le faire venir. C’est un entraîneur fantastique, le meilleur du monde, mais c’est aussi une très bonne personne. C’est incroyable comment il gère le travail au quotidien, les joueurs, tout, même avec les médias qui sont compliqués parfois en France, mais il est fantastique », a lancé le dirigeant qatari devant les caméras de CBS Sports, après avoir expliqué en zone mixte ne pas vouloir parler de la prolongation de l’Asturien, très bien avancée.

« C’est une fierté d’avoir Luis Enrique au club, et d’avoir ceux qui écrivent l’histoire aussi (les joueurs). C’est ce qu’on veut. On a un ADN parisien, on le montre. Ce ne sont pas que des joueurs, mais de véritables guerriers. Luis Enrique a vraiment révolutionné le foot, pas que le PSG, tout le foot. Je suis très fier de lui, c’est vraiment le meilleur », a conclu le patron du club de la capitale. Le message est passé.