Affaire Mediapro : la Ligue pourrait avoir emprunté près de 500 M€ en décembre !

Depuis près d'une semaine, la Ligue de football professionnel (LFP) et son nouveau président, Vincent Labrune, se grattent la tête pour trouver une solution. En effet, outre le fait que Mediapro, principal diffuseur de la Ligue 1 et de la Ligue 2, n'a pas réglé la facture de 172 M€, Jaume Roures, le patron du groupe sino-espagnol, a annoncé sa volonté de renégocier le contrat des droits télévisuels.

Pour tenter de régler la note, l'instance nationale a contracté un prêt de 120 M€ selon les informations de L'Équipe. Cet argent provient d'une banque étrangère et c'est par Loïc Féry, le président de Lorient, que tout cela est passé. Ce prêt doit encore être validé par le conseil d'administration de la LFP ce jeudi matin avant de passer au vote devant l'assemblée générale en début de semaine prochaine.

La LFP se couvre pour décembre

En plus de cela, la Ligue va apporter les 50 M€ d'euros manquant sur la note de Mediapro, sur ses fonds propres, pour redistribuer aux clubs ce qu'il leur était dû. Mais ce n'est pas la seule chose que nous apprenons dans le quotidien. En effet, la Ligue s'est aussi assurée un nouvel emprunt, du même ordre, au cas où le diffuseur des championnats professionnels hexagonaux ne réglait pas l'addition du mois de décembre.

Avec ces deux prêts (240 M€) plus celui déjà contracté par le passé pour faire face à la crise liée au coronavirus, qui a frappé le monde entier et provoqué l'arrêt de nos championnats, la Ligue pourrait être endettée à hauteur de 464,5 millions d'euros ! Une somme colossale. Il devient donc urgent de régler le problème et c'est peut-être en ce sens que les présidents de Ligue 1 en ont appelé à Emmanuel Macron.