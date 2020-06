PL : Tottenham annonce un cas positif au Covid-19

La Premier League procède depuis plusieurs jours à des tests dans ses vingt clubs pour détecter des potentiels cas de Covid-19. Joueurs et staffs se soumettent donc à ses tests obligatoires. La dernière batterie de tests a été effectué lundi et mardi cette semaine. Soit environ 1 197 tests réalisés. Et la Premier League a dévoilé les résultats à tous les clubs ce mercredi. Seul un test s'est avéré positif à Tottenham. Les Spurs ont confirmé l'information via un communiqué officiel.

« Nous avons été informés par la Premier League que nous avions eu un test positif au Covid-19 lors de la dernière batterie d'examens réalisés à notre centre d'entraînement. Pour respecter la confidentialité médicale, le nom de la personne concernée ne sera pas dévoilé. Celle-ci est asymptomatique et sera isolée pendant sept jours comme l'exige le protocole de la Premier League », explique notamment le communiqué du club londonien.

We have been informed by the Premier League that we have received one positive test for COVID-19 following the latest round of testing at our Training Centre