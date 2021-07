AS Roma : José Mourinho pourrait attirer de grands joueurs selon Totti

A l'occasion d'un évènement caritatif en Sardaigne, la légende romaine Francesco Totti a été interrogé par Sky Sport sur l'arrivée de José Mourinho sur le banc de l'AS Roma. Selon lui, l'entraîneur portugais pourrait faire passer un cap au club de la Louve si on le laisse faire le travail nécessaire pour remodeler l'effectif à sa façon.

«J'espère voir une équipe de la Roma forte et compétitive, capable de viser de grands trophées. Avec quelqu'un comme ça sur le banc, je pense que le club va faire de grandes signatures», a déclaré l'ex-international italien. [...] Sur la mise à l'écart de plusieurs cadres des Giallorossi, Totti fait confiance au Special One : «nous sommes tous bien de l'extérieur, ce sont des choix qui ont été faits et il faut les respecter. Si Mourinho décide d'une chose, c'est fini.»