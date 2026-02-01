Al-Ittihad : Karim Benzema ne souhaite pas revenir en Europe
À l’heure où l’avenir de Karim Benzema s’écrit en pointillés à Al-Ittihad, les rumeurs se multiplient au cours des dernières heures. Selon nos dernières informations et contrairement à ce qui a été rapporté, l’ancien Madrilène ne souhaite pas revenir en Europe. Pour preuve, il a refusé l’offre de la Juventus il y a quelques jours. Dans le même temps et comme nous vous le révélions une réunion est prévue entre Al-Ittihad et le camp de Benzema concernant son futur.
❌️ Karim Benzema's priority is not to come back in Europe, despite reports. He refused Juventus days ago.
❗️As revealed, a meeting is scheduled between Al-Ittihad and Benzema's camp in the next hours
✅️ The PIF has not yet given its approval for Karim Benzema to join Al Hilal. At this stage, they are the only decision-makers regarding the player’s future.
✍️ Benzema is tempted to join Al-Hilal but nothing is done for the moment
Si Al-Hilal tente le coup pour attirer le buteur de 38 ans et que le Français est tenté par ce nouveau projet, nous pouvons également vous affirmer que rien n’est fait pour le moment. En effet, le PIF - seul décideur concernant l’avenir du joueur - n’a pas encore donné son accord pour que Karim Benzema rejoigne Al-Hilal. À suivre…
