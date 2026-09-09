Le PSG a tranché pour le Ballon d’Or, la presse encore bluffée par Thibaut Courtois

Pas de favori pour le PSG

Du côté du PSG, nouveau record. Paris a réussi à mettre 9 joueurs deux années de suite dans les 30 nommés du Ballon d’Or, ce qui n’avait jamais été réalisé auparavant. Mais quel Parisien a le plus de chances d’être sacré ? Les candidats sont multiples et le PSG n’a pas prévu de prendre parti pour l’un d’entre eux. Un an après le sacre d’Ousmane Dembélé qui avait été défendu par le club de la capitale, Paris ne veut pas s’impliquer pour un candidat comme l’explique L’Équipe. Ousmane Dembélé, Kvhicha Kvaratskhelia, Fabian Ruiz ou encore Achraf Hakimi et Vitinha, le PSG n’a pas prévu de mettre une candidature en avant. Ce qui pourrait peut-être être préjudiciable pour les joueurs parisiens…

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Thibaut Courtois, héros du Real

L’Inter Milan a délivré une prestation cohérente contre le Real Madrid, mais a été beaucoup trop laxiste dans les deux surfaces. Car en face, le héros s’appelle Thibaut Courtois. Les années se suivent et se ressemblent toujours autant pour le gardien belge. Auteur de huit arrêts, Courtois a été le grand bonhomme de la victoire du Real Madrid, il a maintenu son équipe en tête et a repoussé le plus longtemps possible le fameux but de l’espoir de l’Inter Milan. Le journal AS fait encore l’éloge de l’ancien joueur de Chelsea : « moins de trois minutes après le retour du Real Madrid en Ligue des Champions, rien ne semblait avoir changé. Arrêt de Courtois. La grâce salvatrice. Une constante dont l’équipe madrilène, quel que soit l’entraîneur, également avec Mourinho, continue de garder. Huit arrêts pour le premier jour dans son bureau européen. »

Erling Haaland puissance 59

Direction la presse anglaise qui n’a d’yeux que pour Erling Haaland. Manchester City s’est imposé 2-0 à Porto et a lancé de la meilleure des manières sa campagne de Ligue des Champions. Les Skyblues peuvent remercier le Norvégien, auteur d’un doublé sur une pelouse pourtant maudite pour Manchester City, puisque c’est ici qu’il avait perdu la finale de la Ligue des Champions en 2021 contre Chelsea. Mais depuis, Haaland est arrivé et cela se sent. « Haaland survole les débats », écrit L’Équipe. Il pointe désormais à 59 buts en Ligue des Champions, des chiffres ahurissants puisqu’il a joué autant de matchs.