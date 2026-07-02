Coupe du Monde 2026, Sénégal : Pape Gueye annonce son retrait de la sélection !

Ce mercredi soir, le Sénégal a vécu une sacrée désillusion. Opposés à la Belgique en seizième de finale de la Coupe du Monde, les Lions de la Téranga ont dominé leur sujet pendant quasiment toute la rencontre. Marquant via Habib Diarra (24e) et Ismaïla Sarr (51e), les joueurs de Pape Thiaw se dirigeaient vers la qualification. Mais à la 86e minute, Romelu Lukaku a réduit l’écart puis Youri Tielemans a égalisé dans la foulée (89e). Un sacré coup sur la tête pour les Sénégalais qui se sont inclinés 3-2 lors des prolongations.

La suite après cette publicité

Un scénario terrible comme l’a souligné le sélectionneur Pape Thiaw après la rencontre : «Malheureusement, on n’a pas réussi à gérer quand on menait 2-0. Une fois qu’ils sont revenus, ça n’était pas facile. Le pénalty, chacun son interprétation. Je ne veux pas renter là-dedans. Il faut féliciter l’équipe qui est passée. Il y a des moments où on a eu des problèmes physiques. Il y avait des joueurs fatigués, on a été obligé de faire des changements. On a eu l’avantage. Il faut l’accepter, c’est le football».

La suite après cette publicité

Pape Gueye se met en retrait

Cadre de l’équipe et auteur d’une belle prestation, Pape Gueye est sorti à la 66e minute alors que son équipe avait fait le plus dur. Le joueur de Villarreal dont la compétition a été solide avec notamment un doublé au match précédent contre l’Irak (5-0) qui a permis de s’extraire de la poule, a été touché par cette élimination rageante. Alors qu’il n’a que 27 ans, le vainqueur des Coupes d’Afrique des Nations 2021 et 2025 a pris une décision forte.

En effet, il a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il se mettait en retrait de la sélection tant qu’il n’y aura pas eu de changements au sein du staff technique. «Je reviendrai pour vous dire quelques mots par rapport à l’élimination… Mais j’annonce aujourd’hui que tant que c’est ce staff technique, je ferais une pause sur la sélection», a déclaré le milieu de Villarreal dans un message sur son compte Instagram. Une sacrée bombe pour le Sénégal qui vient de perdre un élément fort du groupe suite à cette élimination violente.