Real Madrid : José Mourinho réagit aux sifflets contre Kylian Mbappé

José Mourinho n’a pas souhaité alimenter la polémique autour des sifflets adressés à Kylian Mbappé lors de la victoire du Real Madrid face à l’Inter Milan (2-1) en Ligue des Champions. Interrogé en conférence de presse sur la réaction d’une partie du Santiago-Bernabéu au moment de la sortie du Français, l’entraîneur portugais a refusé de juger le public tout en affichant clairement son soutien à son attaquant. « Je ne commente pas les réactions du public. Je ne le ferai pas aujourd’hui et je ne le ferai jamais. Quand Mbappé a été remplacé, je l’ai embrassé, et c’est une marque de respect pour le match qu’il a livré pour l’équipe », a expliqué Mourinho. Buteur dans cette rencontre, Mbappé a donc reçu le soutien public de son entraîneur malgré les réactions venues des tribunes.

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Mourinho s’est montré beaucoup plus critique sur la prestation collective de son équipe, estimant que la rencontre avait été trop ouverte à son goût. « On aurait pu gagner 5 ou 6-1, ou faire match nul 6-6 », a résumé le Portugais, qui aurait préféré voir son équipe contrôler davantage les débats. Il a également reconnu l’importance majeure de Thibaut Courtois, qu’il considère comme le meilleur joueur de la rencontre, tout en soulignant les difficultés rencontrées par Trent Alexander-Arnold. Malgré une baisse de l’intensité défensive après la réduction du score de l’Inter, Mourinho a apprécié certaines séquences lorsque son équipe évoluait de manière compacte. Le technicien retient finalement l’essentiel avec ces trois points obtenus face à « une grande équipe », mais attend encore davantage de maîtrise de la part de ses joueurs.