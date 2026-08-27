Nottingham Forest casse sa tirelire pour Liam Delap !

C’est officiel. Ce jeudi, Nottingham Forest a annoncé l’arrivée de Liam Delap en provenance de Chelsea. «Nottingham Forest est ravi de confirmer que Liam Delap a rejoint le club et signe un contrat de cinq ans», a précisé le club anglais au sein de son communiqué. Montant de l’opération ? 50 M£ (bonus inclus), soit près de 60 millions d’euros.

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Welcome to Nottingham Forest, Liam Delap! ✍️ pic.twitter.com/U0nCwsVgxW — Nottingham Forest (@NFFC) August 27, 2026

«J’ai vraiment hâte de commencer, c’est un club immense avec une grande histoire. J’ai parlé au manager et j’aime sa façon de faire, je pense qu’il peut vraiment m’aider à me développer et à franchir cette prochaine étape, et j’espère pouvoir apporter des buts ici. J’ai hâte d’entendre le bruit au City Ground et d’avoir les supporters de mon côté parce que je sais à quel point ils sont bruyants et importants. En tant qu’équipe, nous pouvons construire quelque chose de vraiment solide et l’objectif principal est de défier et d’être un club de premier plan en Premier League», a de son côté déclaré l’Anglais de 23 ans.