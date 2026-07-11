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Officiel Ligue 1

Angers recrute définitivement Branco van den Boomen

Par Jordan Pardon
1 min.
Van den boomen @Maxppp

Arrivé en janvier dernier dans le cadre d’un prêt en provenance de l’Ajax Amsterdam, Branco van den Boomen (30 ans) va définitivement poser ses valises à Angers. Le SCO a officialisé ce samedi la signature du milieu de terrain néerlandais jusqu’en 2029. L’ex-Toulousain avait participé à 15 rencontres de L1 sur la seconde partie de saison (1 passe décisive).

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«Angers SCO est heureux d’annoncer la signature définitive de Branco van den Boomen. Prêté par l’Ajax Amsterdam en janvier, le milieu de terrain néerlandais est désormais Angevin jusqu’en 2029 ! Lors de son prêt, le joueur de 30 ans s’est rapidement imposé au coeur de l’entre jeu angevin grâce à sa qualité technique, sa vision de jeu et sa précision sur coups de pied arrêtés», indique le communiqué d’Angers.

Pub. le - MAJ le
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