Angers recrute définitivement Branco van den Boomen

Arrivé en janvier dernier dans le cadre d’un prêt en provenance de l’Ajax Amsterdam, Branco van den Boomen (30 ans) va définitivement poser ses valises à Angers. Le SCO a officialisé ce samedi la signature du milieu de terrain néerlandais jusqu’en 2029. L’ex-Toulousain avait participé à 15 rencontres de L1 sur la seconde partie de saison (1 passe décisive).

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Angers SCO est heureux d’annoncer la signature définitive de Branco van den Boomen ✍️



Prêté par l’Ajax Amsterdam pour la 2ème partie de saison dernière, le milieu de terrain néerlandais s’est engagé pour trois ans avec les Noir&Blanc !… pic.twitter.com/doCf0FMnW4 — Angers SCO (@AngersSCO) July 11, 2026

«Angers SCO est heureux d’annoncer la signature définitive de Branco van den Boomen. Prêté par l’Ajax Amsterdam en janvier, le milieu de terrain néerlandais est désormais Angevin jusqu’en 2029 ! Lors de son prêt, le joueur de 30 ans s’est rapidement imposé au coeur de l’entre jeu angevin grâce à sa qualité technique, sa vision de jeu et sa précision sur coups de pied arrêtés», indique le communiqué d’Angers.