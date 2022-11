BL : le RB Leipzig nouveau dauphin du Bayern, Wolfsbourg et le Bayer 04 confirment

Le traditionnel multiplex de Bundesliga reprenait ses droits ce samedi après-midi dans le cadre de la 15e journée du championnat. Parmi les cinq affiches au programme, le RB Leipzig se déplaçait à Brême pour y affronter le Werder. La formation de Marco Rose ouvrait d'abord le score grâce à André Silva avant de se faire rejoindre par Christian Gross avant l'heure de jeu. Schlager offrait finalement les trois points de la victoire en seconde période pour permettre au RBL de devenir dauphin provisoire du Bayern Munich, en déplacement chez la lanterne rouge Schalke 04 à 18h30.

Dans les autres rencontres de l'après-midi, le Bayern Leverkusen de Xabi Alonso s'imposait à domicile face à Stuttgart, grâce à l'ailier français Moussa Diaby, et s'éloigne un peu plus de la zone rouge. Wolfsbourg est invaincu sur ses 9 derniers matches toutes compétitions confondues grâce à son succès à Hoffenheim, pour monter à la 7e place au classement. Bochum s'adjuge une légère bouffée d'air en allant gagner à Augbsourg et revient à un point du premier non relégable, le Hertha Berlin, vainqueur de Cologne.

Les résultats complets du multiplex

Augsbourg 0-1 Bochum : Antwi-Adjei (58e)

Bayer 04 2-0 Stuttgart : Diaby (30e), Tah (82e)

Hertha Berlin 2-0 Cologne : Kanga (9e), Richter (54e)

Hoffenheim 1-2 Wolfsbourg : Baumgartner (42e) / Kabak (csc, 45+5e), Baku (56e)

Werder Brême 1-2 RB Leipzig : Gross (57e) / A. Silva (13e), Schlager (70e)