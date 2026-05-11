Santos, Brésil : Neymar s’offre une prestation XXL avant la liste de Carlo Ancelotti

Neymar continue de monter en puissance au meilleur moment. Ce dimanche, la star brésilienne a été l’un des grands artisans de la victoire de Santos face à Bragantino (2-0) en championnat. Déjà buteur en Copa Sudamericana quelques jours plus tôt, l’ancien joueur du PSG a encore trouvé le chemin des filets juste avant la pause après une action individuelle de grande classe, éliminant deux défenseurs avant de conclure d’une frappe limpide du gauche. Une prestation qui confirme son retour en forme avec Santos.

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Grâce à ce succès, le club paulista remonte à la 15e place de Serie A brésilienne, tandis que Neymar affiche désormais 6 buts toutes compétitions confondues cette saison, dont 4 en championnat. À quelques jours de l’annonce de la liste du Brésil pour la Coupe du Monde 2026 par Carlo Ancelotti, prévue le 18 mai, l’attaquant de 34 ans relance clairement sa candidature. Après plusieurs semaines marquées par les critiques et les interrogations autour de son état physique, le Brésilien semble retrouver du rythme au moment le plus important.