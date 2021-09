Rennes : Bruno Genesio revient sur le transfert d’Eduardo Camavinga au Real Madrid

Dans les dernières heures du mercato estival, Eduardo Camavinga s’est envolé pour le Real Madrid. Le jeune milieu de terrain de 18 ans s’est engagé pour six ans avec les Merengues, jusqu’en juin 2027, un transfert estimé à 30 M€ hors bonus. Pour son désormais ancien entraîneur à Rennes, Bruno Genesio, « il est là où il mérite d’être. À lui, maintenant, de se donner tous les moyens en ne pensant qu’au rectangle vert et à tout ce qu’il doit mettre en place pour s’imposer là-bas. Je lui ai souvent dit qu’il était plus en difficulté par moments. Mais il a le talent, c’est quelqu’un qui est travailleur, à l’écoute », a-t-il confié à L’Équipe.

D’après Genesio, Camavinga avait besoin d’un nouveau challenge, après une saison compliquée : « il a tout pour réussir. Ici c’était devenu difficile pour lui. Ça l’était aussi pour nous de le voir comme ça parce qu’on avait tous envie qu’il soit bien. Et, à mon avis, il n’était pas bien. La meilleure solution aurait été qu’il reste encore un an, qu’il prolonge. Mais avec le recul, je pense que pour lui, c’est une bonne chose qu’il parte à l’étranger. »