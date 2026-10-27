PSG : le communiqué médical sur Kvaratskhelia

Le Géorgien n’était pas à Londres lundi soir pour assister à la cérémonie du Ballon d’Or 2026, où il figurait pourtant en bonne place. Et pour cause, le joueur du Paris Saint-Germain était déjà au Qatar pour se faire opérer de sa rupture du ligament croisé du genou droit, survenu lors de la rencontre de Ligue des Champions face au FC Barcelone.

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« Khvicha Kvaratskhelia a été opéré avec succès d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, à l’hôpital ASPETAR de Doha, Qatar. Il va désormais débuter sa rééducation », a communiqué le PSG sur son site officiel. Kvara a terminé 6e du Ballon d’Or, mais son objectif désormais est de retrouver la compétition au plus tôt. Avant la fin de la saison ?