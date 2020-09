L'Atlético prête Santiago Arias à Leverkusen

L'Atlético de Madrid annonce que Santiago Arias évoluera au Bayer 04 Leverkusen en prêt pour la saison 2020/21. Le latéral droit de 28 ans originaire de Medellín avait rejoint, contre 11 M€, les Colchoneros depuis le PSV Eindhoven à l'orée de la saison 2018/19.

Au cours de ces deux dernières années, l'international aux 53 sélections avec les Cafeteros a disputé 51 matchs (39 en Liga, 5 en Copa del Rey, 1 en Super Coupe d'Espagne et 6en Ligue des champions), marqué un but et délivré trois passes décisives. Le Colombien va maintenant relever un nouveau défi en Bundesliga pendant la saison 2020/21. Il reste sous contrat à Madrid jusqu'en 2023.