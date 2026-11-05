La Fédération portugaise réagit à l’annonce de Cristiano Ronaldo

Depuis quelques minutes, le Portugal rend hommage à Cristiano Ronaldo. À 41 ans et après 234 sélections (146 buts), l’attaquant d’Al-Nassr vient d’annoncer qu’il prenait sa retraite internationale. Annoncé sur le retour après sa brouille avec son sélectionneur Jorge Jesus, CR7 a finalement décidé d’arrêter les frais. Une annonce qui a fait réagir la Fédération portugaise.

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« La Fédération portugaise de football exprime sa gratitude la plus profonde et éternelle à son capitaine de toujours, Cristiano Ronaldo, qui a annoncé aujourd’hui son départ définitif de l’équipe nationale. C’est avec un sentiment de profonde gratitude et d’immense admiration que la Fédération portugaise de football tient à rendre publiquement hommage à Cristiano Ronaldo et à le remercier pour son parcours absolument extraordinaire au service de notre pays. Plus qu’un athlète d’exception, notre capitaine a été un leader inspirant, un exemple de dévouement et le symbole par excellence de l’âme de notre équipe nationale. Au cours d’une carrière internationale légendaire, marquée par 234 sélections et 146 buts marqués, le capitaine a porté le pays sur ses épaules, battu des records et mené l’équipe vers des moments qui resteront à jamais gravés dans l’histoire du football national. Chaque goutte de sueur, chaque but décisif et chaque brassard porté avec honneur sur le terrain reflétaient son amour inconditionnel pour notre maillot. Son dévouement et son héritage transcendent les quatre lignes du terrain. Cristiano Ronaldo a fait rayonner le nom du Portugal et a inspiré des générations de jeunes qui rêvent de suivre ses traces ; il est, pour beaucoup d’entre nous, le meilleur joueur de tous les temps ! C’est pourquoi la Fédération portugaise de football refuse de laisser cet adieu se faire sans lui rendre l’hommage qui lui est dû », peut-on lire dans le communiqué.