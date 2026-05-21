Allemagne : Julian Nagelsmann justifie le retour controversé de Manuel Neuer

Deux ans après avoir annoncé sa retraite internationale, Manuel Neuer en est sorti. Le légendaire portier allemand de 40 ans fait partie de la liste de Julian Nagelsmann pour la Coupe du Monde 2026, et il sera même titulaire au préjudice d’Oliver Baumann, qui avait participé aux qualifications en tant que numéro un. D’après la presse allemande, Baumman aurait vécu cette décision comme un terrible revers, mais se dit prêt à accepter ce rôle de numéro 2.

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« Oui, je compte bien le faire », a confirmé sans hésiter Nagelsmann en conférence de presse ce jeudi pour indiquer que Neuer serait le numéro un. « Tout le monde connaît l’aura qui entoure Manu. À mes yeux, c’est la bonne décision. » Il a ajouté que Baumann était un « gardien remplaçant de classe mondiale ». Ces derniers jours, BILD avait réalisé un sondage concernant le retour de Manuel Neuer en tant que numéro un. Plus de 60% des votants s’y étaient dits défavorables, considérant que Baumann méritait sa place après avoir brillamment participé aux qualifications.