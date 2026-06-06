Paris FC : c’est le grand flou autour d’Antoine Kombouaré

Il y a encore quelques jours, lorsque la saison était en train de se terminer, tout semblait assez clair au Paris FC. Antoine Kombouaré avait envie de continuer l’aventure, après avoir maintenu brillamment son équipe, et Antoine Arnault, actionnaire majoritaire, souhaitait lui aussi prolonger avec l’entraîneur qu’il a fait venir cet hiver en remplaçant Stéphane Gilli. «On a adoré travailler avec lui ces derniers mois. Les résultats parlent d’eux-mêmes. On aimerait continuer», expliquait même l’homme d’affaires sur RMC.

La suite après cette publicité

Quelques détails avaient besoin d’être clarifiés, notamment la santé du Kanak. Il souffre d’un problème au genou nécessitant une opération, et sans doute une petite convalescence. «J’ai des gros soucis de santé. Il faut d’abord mettre ça en place, voir ce qu’on est capable de faire», précisait ce dernier. «On prendra une décision ensemble dans une dizaine de jours», abondait Arnault le 19 mai. Cela fait bientôt trois semaines et il n’y a toujours pas de fumée blanche. De quoi s’interroger…

La suite après cette publicité

Un problème de contrat

Cet élément est toujours central dans la réflexion des parties mais ce n’est pas tout, informe Le Parisien. Il y a également des divergences autour du nouveau contrat à signer. Antoine Kombouaré, qui mène lui-même les négociations, sans agent ni intermédiaire donc, souhaite parapher une année en plus, soit jusqu’en 2028. Ce choix n’a pas encore été acté par la direction, malgré la volonté commune de poursuivre l’aventure. Le temps commence à presser tout de même.

Le délai de réflexion a été repoussé jusqu’à la fin de ce week-end. Une décision sera prise d’ici demain soir au plus tard. Forcément, le doute est permis quant à la signature de ce nouveau contrat. Tout le monde espère qu’une solution sera trouvée, d’autant que les pistes pour un éventuel autre entraîneur s’amenuisent pour le PFC. Pistés, Bruno Genesio va rejoindre l’OM et Will Still marche en direction d’Auxerre. Le club de la capitale doit acter le dossier du coach avant d’aborder le mercato.