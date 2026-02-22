Menu Rechercher
Lens : l’aveu de Pierre Sage sur le sprint final

Pierre Sage @Maxppp
Paris SG 3-0 Lens

Ce samedi soir, le RC Lens a un peu craqué dans la course au titre. Alors que les Sang et Or menaient 2-0, ils ont finalement concédé une défaite renversante face à Monaco (2-3) et ont ainsi perdu la première place du classement puisque le PSG n’a pas tremblé face à Metz (3-0). Mais pas de quoi paniquer pour autant pour Pierre Sage. Au micro de Téléfoot, il a expliqué que son équipe était préparé à connaître des coups de mou. Et il a même confié qu’en début de saison, il était très loin de penser qu’il allait jouer le titre et les premières places.

«Maintenant, on est prêt à gérer une phase de matchs qui ne sera pas positive car jusqu’à présent on a toujours géré un match négatif par une phase positive. Sur les statistiques inédites du club ? Je ne suis pas fier de moi sur nos temps de passage, je le serai à la fin. (…) Je m’attendais, je ne vais pas dire à une saison plutôt tranquille, mais à jouer entre la 6e et la 8e place avec l’ambition d’être plutôt vers la 6e que la 8e. On est allé de surprise en surprise et on a pris goût à ces choses-là et on est suffisamment régulier je pense pour pouvoir continuer à être ambitieux.»

Voir tous les commentaires (6)
