L’Espagne s’inquiète pour Pedri

Joueur phare du FC Barcelone, Pedri réalise un début de saison solide. Le milieu de terrain de 23 ans affiche 16 matches à son actif pour 1 but et 3 passes décisives. Pourtant en sélection, sa situation est tout autre. Alors que l’Espagne brille en ayant remporté l’Euro 2024 et la Coupe du Monde 2026, le milieu de terrain a connu des fortunes malheureuses durant ces compétitions. Débutant titulaire, il a terminé deux fois hors du onze, la première pour blessure, la seconde pour ses performances.

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Lors du Mondial 2026, Luis de la Fuente lui a préféré Fabian Ruiz à partir des quarts de finale. Un choix payant puisque la Roja a décroché le titre suprême. La situation n’a pas vraiment évolué depuis. Sur les neuf derniers matches de l’Espagne, Pedri n’a débuté que deux rencontres. C’était lors de la précédente trêve internationale contre la Tchéquie (3-1) et la Croatie (2-1). Deux matches moins importants pour celui qui avait notamment débuté le choc contre l’Angleterre (3-2) sur le banc. Même son de cloche en novembre, que ce soit contre la Tchéquie (2-0) ou l’Angleterre (défaite 3-2).

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Pedri toujours derrière Fabian Ruiz

Passé derrière Rodri et Fabian Ruiz dans le double pivot de la Roja, Pedri n’a pas encore réussi à dissiper les doutes de Luis de la Fuente à son encontre. Son association avec Rodri au FC Barcelone fonctionne pourtant, mais la grande forme du Parisien Fabian Ruiz n’aide pas. Pire, Rodri n’était pas disponible pour cette trêve de novembre et Martin Zubimendi - pourtant remplaçant à Arsenal - a débuté les deux matches contre la Tchéquie et l’Angleterre. Un choix qui témoigne de la volonté du sélectionneur de mettre Pedri et Fabian Ruiz en concurrence directe. Une association qui n’a pas vraiment fonctionné du point de vue de la créativité et cela s’est ressenti avec les deux entrées de Pedri.

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Une situation qui interroge de l’autre côté des Pyrénées. «Pedri, une affaire délicate» titre notamment As qui n’est pas convaincu du statut d’indiscutable de Fabian Ruiz : «Luis de la Fuente a pris un risque en titularisant Fabián en quarts de finale de la Coupe du monde et l’a depuis lors laissé sur le banc. Sans tomber dans une vision simpliste et manichéenne, le débat est loin d’être clos.» Du côté de la presse catalane, on s’inquiète de cette perte de statut de Pedri.

«L’étrange cas de Pedri dans l’équipe nationale» titre Sport qui préfère retenir les belles entrées de l’ancien de Las Palmas : «il n’a été titularisé que lors de 2 des 9 derniers matchs et, à chaque fois qu’il est entré en jeu, il a réalisé une excellente performance.» De son côté, le sélectionneur a justifié sa décision : «j’ai vu Fabián Ruiz, et je ne pense pas qu’il soit un mauvais joueur non plus. Et comme je suis obligé de prendre des décisions, même si Pedri est l’un des meilleurs joueurs à son poste, Fabián pouvait nous apporter d’autres choses.» Le cas Pedri n’a pas fini de susciter les réactions en Espagne.