Lille : la Juventus s’intéresse à Yusuf Yazici

Disons-le tout de suite, les choses n'ont pas été simples tout de suite pour Yusuf Yazici au LOSC. Arrivé en provenance de Trabzonspor, où il était l'un des chouchous des supporters, le milieu offensif turc a débarqué avec une très belle réputation dans le Nord de la France. Réputation méritée au regard de sa belle patte gauche dont la qualité saute aux yeux dès ses premiers pas avec Lille.

La suite après cette publicité

Mais une adaptation compliquée et surtout une blessure en décembre 2019 ont brisé l'élan du joueur de 23 ans. Revenu plein de bonnes intentions cette saison, il a démarré dans la peau d'un remplaçant, avec la Ligue Europa pour se dégourdir. Et c'est là qu'il a tout retourné. Avec des prestations remarquées et deux triplés dont un retentissant contre l’AC Milan, l’international turc s'est fait un nom en Italie.

Selon les informations de France Football, l'international turc est non seulement dans le viseur du club lombard, mais aussi dans les petits papiers de la Juventus Turin. Les dirigeants de la Vieille Dame apprécieraient le profil et le pied gauche du milieu lillois. Acheté 16,5 millions à Trabzonspor il y a un an et demi, le Turc pourrait rapporter gros à Lille, actuel deuxième de Ligue 1. Et pourrait venir succéder à Turin à un certain Paulo Dybala, à qui la porte sera probablement ouverte cet été.