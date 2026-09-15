Le FC Barcelone a déjà choisi le successeur d’Hansi Flick

Le FC Barcelone est pleinement satisfait du travail réalisé par Hansi Flick. Arrivé sur le banc blaugrana pour ramener le club au premier plan, le technicien allemand a déjà remporté deux championnats d’Espagne et dispose maintenant d’une équipe taillée pour ramener la Ligue des Champions en Catalogne. Flick conserve toute la confiance de sa direction, qui souhaiterait poursuivre l’aventure avec lui. Son contrat court jusqu’en 2028 et comprend même une saison supplémentaire en option. En interne, aucun processus n’a donc été lancé pour lui chercher un successeur.

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Cela n’empêche toutefois pas les dirigeants catalans de réfléchir à plus long terme et de surveiller plusieurs entraîneurs susceptibles de correspondre à la philosophie du club. Dans ce cadre, le travail réalisé par Cesc Fàbregas à Côme ne passe pas inaperçu. Arrivé dans le projet italien il y a trois ans, l’ancien milieu du Barça a accompagné l’impressionnante progression du club, passé de la Serie B à la Ligue des Champions. Ce qui attire forcément les grands clubs européens.

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Le FC Barcelone surveille de près la situation

Mais c’est surtout sur le plan sportif que Fàbregas aurait convaincu le Barça. Selon Sport, son nom ferait désormais l’objet d’un très large consensus au sein de la direction blaugrana. Son style de jeu, sa préparation des rencontres et sa capacité à développer ses joueurs sont particulièrement appréciés. La valeur de son effectif serait également passée d’environ 31 à 535 millions d’euros durant son mandat. Le club catalan suivrait ainsi attentivement son évolution et le considérerait désormais comme l’une des options les plus séduisantes pour prendre, un jour, la succession de Hansi Flick.

Le Barça serait même déjà passé à l’action pour se positionner en vue de l’avenir. Toujours selon le quotidien catalan, une personnalité importante du club aurait transmis un message très clair à Fàbregas : s’il décide un jour de mettre un terme à son aventure à Côme, il devra contacter le Barça avant d’étudier les autres propositions qui pourraient lui parvenir. Il n’existe donc logiquement aucune opération immédiate, mais les Blaugranas ont déjà ouvert la porte à un retour de leur ancien joueur pour l’avenir, cette fois sur le banc.