EdF : Didier Deschamps justifie son choix de ne pas remplacer Benzema

Placée dans le groupe D, l'équipe de France s'apprête à faire son entrée en lice dans le Mondial qatari. Opposés à l'Australie, ce mardi à 20 heures, les Bleus tenteront de débuter au mieux la défense de leur titre. En attendant, Didier Deschamps était présent en conférence de presse.

La suite après cette publicité

L'occasion pour le sélectionneur tricolore de justifier cette liste de 25 joueurs et le non remplacement de Karim Benzema, finalement forfait. «C'est ma décision. Je suis convaincu que le groupe est assez armé à 25. Il y a plus de changements. Avec les joueurs qui sont là, on a tous ce qu'il faut», a ainsi assuré l'homme fort des Bleus.

A l'occasion de la Coupe du Monde, Parions Sport en ligne vous propose votre premier pari doublé jusqu’à 100€ et 10€ offerts sans dépôt avec le code FMCDM. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre exclusive. Misez 10 € sur une victoire de la France 2-0 contre l’Australie, cote à 5,30, pour remporter 53€. (cotes soumises à variation)