PSG : Kang-in Lee pense déjà à Liverpool

Entré en jeu, Kang-in Lee a savouré la victoire du PSG contre le LOSC (4-1), sur la pelouse du Parc des Princes, lors de la 23ème journée de Ligue 1. Interrogé par DAZN, l’international sud-coréen veut utiliser cette domination totale face à Lille pour préparer le choc contre Liverpool :

«Je suis très content de ces trois points. On essaye de s’améliorer à chaque fois. On veut se préparer de la meilleure façon en allant chercher la victoire. On a confiance en nous. J’ai confiance en nous. On va continuer travailler pour la victoire», a-t-il déclaré après le succès de son équipe.