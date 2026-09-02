Manchester City : les premiers mots d’Enzo Fernandez

Enzo Fernandez est officiellement un joueur de Manchester City. Après plusieurs mois d’incertitude autour de son avenir à Chelsea, le milieu argentin a rejoint les Skyblues dans le cadre d’un transfert estimé à 146 millions d’euros. À peine arrivé, le champion du monde 2022 a affiché ses ambitions et sa satisfaction de rejoindre l’équipe d’Enzo Maresca, qu’il avait déjà connu à Chelsea. « Manchester City est le club le plus titré d’Angleterre ces dernières années. Tous les joueurs rêvent de faire partie d’un club comme celui-ci », a déclaré Fernandez. « Je suis ravi d’être ici et prêt à relever le défi d’aider City à continuer de remporter des trophées. C’est un club bâti pour gagner. » L’Argentin souhaite également profiter de la qualité de son nouvel effectif pour continuer à progresser : « Je veux apprendre de mes nouveaux coéquipiers et devenir un meilleur joueur. »

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Fernandez a également promis de rapidement rendre sur le terrain la confiance placée en lui par Manchester City. « Tous ceux qui ont travaillé avec moi savent à quel point je m’entraîne dur chaque jour et à quel point je me donne à fond lors des matches. Je donne absolument tout et je peux promettre à Manchester City que cela continuera maintenant que je suis ici », a-t-il assuré. Son arrivée met fin à un long feuilleton après ses appels du pied au Real Madrid, qui avait publiquement démenti tout intérêt pour lui. Chelsea réclamait au moins 140 millions d’euros pour le laisser partir et City a finalement accepté de dépasser ce montant après le départ de Rodri au FC Barcelone.