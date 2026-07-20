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Officiel Premier League

Aston Villa s’offre João Gomes

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Unai Emery, l'entraîneur d'Aston Villa @Maxppp

Aston Villa tient le remplaçant de Youri Tielemans. Après le départ du Belge à Manchester United, les Villans ont mis la main sur le brésilien de Wolverhampton João Gomes. Âgé de 25 ans, l’ancien pensionnaire de Flamengo vient d’être officiellement annoncé par l’équipe entraînée par Unai Emery.

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«Aston Villa a le plaisir d’annoncer la signature de João Gomes. L’international brésilien arrive en provenance des Wolverhampton Wanderers dans le cadre d’un transfert définitif», peut-on lire dans le communiqué du club anglais qui a déboursé 40 M€ (+ 5 M€ de bonus) pour s’offrir le Brésilien. La durée du contrat n’a pas été précisée.

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