CAN 2025 : dispositif XXL avec la BRAV-M déployée à Paris

Ce dimanche soir à partir de 20 heures, la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025 opposant le Maroc au Sénégal, disputée à Rabat, sera suivie de près en France, notamment en région parisienne. Anticipant une forte mobilisation des supporters et d’éventuels débordements, en particulier en cas de victoire marocaine, la préfecture de police de Paris a annoncé un important dispositif de sécurité. Depuis le début de la compétition, un arrêté préfectoral interdit tout rassemblement sur les Champs-Élysées, une mesure maintenue pour cette soirée à haut risque. Les autorités ont identifié deux points sensibles : l’avenue des Champs-Élysées, traditionnel lieu de célébrations, et le parvis de l’Institut du monde arabe, dans le Ve arrondissement, où le match sera retransmis au public.

Dès 19 heures, plusieurs unités des forces de l’ordre seront déployées sur ces zones stratégiques. Sur les Champs-Élysées, deux brigades de répression de l’action violente motorisées (Brav-M) et huit sections de CRS assureront des rondes dynamiques entre l’avenue et l’Arc de Triomphe afin de prévenir tout attroupement et d’intervenir rapidement si nécessaire. Le dispositif sera renforcé par la surveillance aérienne d’un drone et par l’analyse en temps réel des images de vidéoprotection, en lien avec les services du renseignement territorial. Parallèlement, un important dispositif de circulation sera mis en place avec des barrages filtrants dès 19 heures, notamment au rond-point des Champs-Élysées, avenue George-V et avenue de la Grande Armée, afin d’empêcher l’accès des véhicules de supporters aux secteurs sensibles.