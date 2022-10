Le PSG prendra son car pour le déplacement à Reims

La polémique du char à voile n'a pas été oubliée par Christophe Galtier. On a pu le constater lorsqu'il a annoncé fièrement, en marge de la conférence de presse prévue à la veille du déplacement à Reims, que le PSG prendrait son bus (en réalité son car) pour rallier la ville champenoise.

La suite après cette publicité

« Il y aura des changements. Et on va se déplacer en bus ! Même si les organismes sont fatigués. C'est proche, on va se déplacer en bus », a déclaré l'entraîneur du club de la capitale au micro de PSG TV avant de se rendre à Auguste Delaune dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1.

Créez votre compte Parions Sport en ligne dès aujourd'hui pour profiter de l’offre exclusive Foot Mercato : 200€ de bonus en freebets et 10€ offerts sans dépôt avec le code FML1. Misez 200€ sur une victoire 3-0 du PSG contre Reims pour tenter de remporter 1 640 € (cote à 8,20). (cotes soumises à variation)