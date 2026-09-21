Le classement des top buteurs européens
Nouveau week-end animé de football. Avant la trêve internationale, les meilleurs attaquants européens se sont illustrés.
Ce lundi, c’est le troisième bilan du classement des top buteurs européens pour la saison 2026/2027. On retrouve ainsi les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Portugal et Turquie. En première position, on retrouve Raphinha qui a fait le trou avec 12 buts en 7 matches. Le Brésilien reste sur deux triplés contre le Racing Santander mercredi (7-2) et samedi contre le Séville FC (3-1).
Derrière, Vangelis Pavlidis se retrouve au deuxième rang. Le buteur grec est resté muet lors du choc du championnat portugais face au FC Porto (défaite 3-1). Sans solution lors de cette rencontre, il reste bloqué avec ses 8 buts en 7 matches. Derrière, le podium est complété par Gift Orban. L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais marche sur l’eau avec Amedspor. Ce dimanche contre Besiktas (3-2), il a lancé la belle victoire des siens d’une limpide frappe lointaine. Le voici désormais crédité de 7 buts en 6 matches.
Mohamed Salah revient fort
Homme du week-end après son triplé magique contre Galatasaray (4-0), Mohamed Salah a frappé fort. L’Égyptien échoue au pied du podium avec un joli total de 7 buts en 6 matches. Cinquième, Sergio Camello a disputé une rencontre de plus. Le joueur du Rayo Vallecano a encore fait parler la poudre samedi contre le Rayo Vallecano (1-1). Mardi dernier lors de la victoire 2-1 contre l’Espanyol de Barcelone, il n’avait toutefois pas marqué. Lamine Yamal arrive sixième avec 7 buts en 7 matches suite à un nouveau pion mercredi contre le Racing de Santander (7-2). Il n’a pas marqué samedi contre le Séville FC (3-1).
Kylian Mbappé arrive de son côté au septième rang avec des statistiques semblables. Muet lors du derby contre l’Atlético de Madrid (défaite 2-1), il avait marqué mardi contre Elche (3-2). Victor Osimhen arrive huitième avec 6 buts en 4 matches. Blessé, il n’a pas pu jouer ce week-end lors de la lourde défaite de Galatasaray contre Trabzonspor (4-0). Neuvième, Donyell Malen suit avec 6 buts en 5 matches. Muet samedi contre l’Inter Milan (2-2), il avait marqué lundi dernier contre le Torino (2-0). Enfin, Vedat Muriqi arrive dixième. Le Kosovar sort d’un quadruplé avec Fernerbahçe contre Eyüpspor (8-0).
Yassir Zabiri (Racing Santander), Roberto Fernandez Jaen (Espanyol), Luis Suarez (Sporting CP) et Eldor Shomurodov (Basaksehir) échouent aux portes du top 10 avec 6 buts. Artem Stepanov (Utrecht), Dusan Vlahovic (Besiktas), Erling Haaland (Manchester City), Rafiu Durosinmi (Genk), Mustapha Isah (La Louvière), Gjivai Zechiel (Feyenoord), Anis Hadj Moussa (Feyenoord), Soren Tengstedt (Go Ahead Eagles), Pierre-Emerick Aubameyang (La Corogne), Fer Nino (Elche), Ante Budimir (Osasuna), Georgios Koutsias (Famalicao), Gianluca Prestianni (Benfica) et Gonçalo Paciencia (Santa Clara) suivent avec 5 réalisations.
Le classement des tops buteurs européens
- Raphinha (29 ans/FC Barcelone/Brésil) - 12 buts en 7 matches (555 minutes disputées)
- Vangelis Pavlidis (27 ans/Benfica/Grèce) - 8 buts en 7 matches (557 minutes disputées)
- Gift Orban (24 ans/Amedspor/Nigéria) - 7 buts en 6 matches (419 minutes disputées)
- Mohamed Salah (34 ans/Trabzonspor/Égypte) - 7 buts en 6 matches (481 minutes disputées)
- Sergio Camello (25 ans/Rayo Vallecano/Espagne) - 7 buts en 7 matches (470 minutes disputées)
- Lamine Yamal (19 ans/FC Barcelone/Espagne) - 7 buts en 7 matches (581 minutes disputées)
- Kylian Mbappé (27 ans/Real Madrid/France) - 7 buts en 7 matches (630 minutes disputées)
- Victor Osimhen (27 ans/Galatasaray/Nigéria) - 6 buts en 4 matches (303 minutes disputées)
- Donyell Malen (27 ans/AS Roma/Pays-Bas) - 6 buts en 5 matches (345 minutes disputées)
- Vedat Muriqi (32 ans/Fenerbahçe/Kosovo) - 6 buts en 6 matches (325 minutes disputées)
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