Le classement des top buteurs européens

Ce lundi, c’est le troisième bilan du classement des top buteurs européens pour la saison 2026/2027. On retrouve ainsi les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Portugal et Turquie. En première position, on retrouve Raphinha qui a fait le trou avec 12 buts en 7 matches. Le Brésilien reste sur deux triplés contre le Racing Santander mercredi (7-2) et samedi contre le Séville FC (3-1).

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Derrière, Vangelis Pavlidis se retrouve au deuxième rang. Le buteur grec est resté muet lors du choc du championnat portugais face au FC Porto (défaite 3-1). Sans solution lors de cette rencontre, il reste bloqué avec ses 8 buts en 7 matches. Derrière, le podium est complété par Gift Orban. L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais marche sur l’eau avec Amedspor. Ce dimanche contre Besiktas (3-2), il a lancé la belle victoire des siens d’une limpide frappe lointaine. Le voici désormais crédité de 7 buts en 6 matches.

Mohamed Salah revient fort

Homme du week-end après son triplé magique contre Galatasaray (4-0), Mohamed Salah a frappé fort. L’Égyptien échoue au pied du podium avec un joli total de 7 buts en 6 matches. Cinquième, Sergio Camello a disputé une rencontre de plus. Le joueur du Rayo Vallecano a encore fait parler la poudre samedi contre le Rayo Vallecano (1-1). Mardi dernier lors de la victoire 2-1 contre l’Espanyol de Barcelone, il n’avait toutefois pas marqué. Lamine Yamal arrive sixième avec 7 buts en 7 matches suite à un nouveau pion mercredi contre le Racing de Santander (7-2). Il n’a pas marqué samedi contre le Séville FC (3-1).

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Kylian Mbappé arrive de son côté au septième rang avec des statistiques semblables. Muet lors du derby contre l’Atlético de Madrid (défaite 2-1), il avait marqué mardi contre Elche (3-2). Victor Osimhen arrive huitième avec 6 buts en 4 matches. Blessé, il n’a pas pu jouer ce week-end lors de la lourde défaite de Galatasaray contre Trabzonspor (4-0). Neuvième, Donyell Malen suit avec 6 buts en 5 matches. Muet samedi contre l’Inter Milan (2-2), il avait marqué lundi dernier contre le Torino (2-0). Enfin, Vedat Muriqi arrive dixième. Le Kosovar sort d’un quadruplé avec Fernerbahçe contre Eyüpspor (8-0).

Yassir Zabiri (Racing Santander), Roberto Fernandez Jaen (Espanyol), Luis Suarez (Sporting CP) et Eldor Shomurodov (Basaksehir) échouent aux portes du top 10 avec 6 buts. Artem Stepanov (Utrecht), Dusan Vlahovic (Besiktas), Erling Haaland (Manchester City), Rafiu Durosinmi (Genk), Mustapha Isah (La Louvière), Gjivai Zechiel (Feyenoord), Anis Hadj Moussa (Feyenoord), Soren Tengstedt (Go Ahead Eagles), Pierre-Emerick Aubameyang (La Corogne), Fer Nino (Elche), Ante Budimir (Osasuna), Georgios Koutsias (Famalicao), Gianluca Prestianni (Benfica) et Gonçalo Paciencia (Santa Clara) suivent avec 5 réalisations.

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Le classement des tops buteurs européens