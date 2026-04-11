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Ligue 1

Lens : l’étrange sortie de Pierre Sage sur le disparu Samson Baidoo

Par Jordan Pardon
1 min.
Samson Baidoo @Maxppp

Titulaire indiscutable à son arrivée à Lens l’été dernier, Samson Baidoo n’a maintenant plus joué depuis presque trois mois. À l’heure où l’on écrit ces lignes, même Pierre Sage ignore les raisons de son absence. Touché à l’ischio au départ, Baidoo avait rejoué une heure face à Rennes début février (3-1), avant de disparaître des feuilles de match. D’après le coach lensois, son joueur ne serait pourtant plus blessé aujourd’hui. Après la victoire en amical contre Rouen ce samedi (2-1), il était même presque gêné lorsqu’une question lui a été posée sur le défenseur de 22 ans.

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«Si je considère que Samson ne sera pas là contre Toulouse (vendredi) ? Vous savez, j’ai du mal à considérer des choses concernant Samsoo Baidoo, a expliqué le coach lensois en zone mixte. En fait, je ne sais même plus quoi vous répondre à son sujet, je suis désolé. Vous êtes dans la même attente que moi et je suis très impatient de le voir sur les terrains. S’il s’entraîne ? Oui, ça fait longtemps qu’il s’entraîne, mais visiblement, s’entraîner, ce n’est pas jouer. Relancé sur ce qui coinçait, Sage a alors répondu d’un air ironique : "ses fibres musculaires", avant d’ajouter : «non, non, (il n’a) pas de douleurs. Qui décidé qu’il joue ? C’est une bonne question.» Ca a le mérite d’être clair… ou pas.

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