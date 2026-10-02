France - Italie : les compositions probables

Même vingt ans après la finale de Berlin, impossible d’ignorer que le France - Italie de ce soir aura des allures de retrouvailles pour Zinédine Zidane. Le sélectionneur des Bleus n’a pas pu esquiver les questions sur le sujet hier en conférence de presse : « les images (du coup de boule) me le rappellent, ça passe en boucle mais je n’ai pas fait que ça, il y a des choses plus belles, je pense plutôt aux images positives. Je n’ai pas de regrets, je ne suis pas fier de ce qui s’est passé mais ça fait partie de ma carrière, on ne peut pas faire que des belles choses» expliquait ZZ.

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Après deux matchs sur le banc de l’équipe de France, pour autant de victoires (1-0 face à la Turquie et la Belgique), le Ballon d’Or 1998 devrait à nouveau procéder à une revue d’effectif, conformément à sa volonté de répartir les temps de jeu. Mais contrairement au match face à la Belgique, les cadres devraient être alignés d’entrée. Ce sera le cas de Dayot Upamecano, de retour dans le onze. En revanche, une interrogation subsiste au poste de gardien de but. Brillant face à la Turquie (0-1) et la Belgique (0-1), Mike Maignan part comme titulaire, mais l’idée de le voir souffler au profit de Guillaume Restes n’est pas à écarter selon L’Equipe.

Un trio Doué, Dembélé, Olise

Epatant pour ses débuts en Bleus lundi, Jérémy Jacquet pourrait être préféré à Maxence Lacroix et ainsi accompagner Dayot Upamecano dans l’axe. Adrien Truffert devrait retrouver sa place au poste de latéral gauche, et Jules Koundé la sienne à droite. Petite surprise : la possible présence de Lucas Da Cunha au poste de sentinelle. Bluffant contre la Belgique, le milieu de Côme pourrait être revu et associé à Manu Koné et Rayan Cherki. Adrien Rabiot, laissé sur le banc face aux Belges, et Camavinga, seraient remplaçants au coup d’envoi. Enfin, Michael Olise, à droite, et Ousmane Dembélé, dans l’axe, devraient retrouver leur place à côté de Désiré Doué, reconduit après son excellent match contre les Diables Rouges pour pallier le forfait de Kylian Mbappé, blessé.

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En face, Roberto Mancini devrait lui aussi partir sur un 4-3-3, avec Gianluigi Donnarumma dans les buts, évidemment. L’ancien portier du PSG devrait être protégé par une défense composée de Kayode, révélation de Premier League avec Brentford, de Gianluca Mancini, d’Alessandro Bastoni, et de Riccardo Calafiori. Au milieu de terrain, Sandro Tonali sera accompagné par Frattesi et Fagioli. Antonio Vergara, hors groupe face à la Belgique (0-2) et resté sur le banc en Turquie (1-4), est annoncé titulaire à droite. Pio Esposito et Moïse Kean compléteraient l’attaque.