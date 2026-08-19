Accord entre Chelsea et Crystal Palace pour Axel Disasi

Un accord oral a été trouvé entre Chelsea et Crystal Palace pour le prêt d’Axel Disasi, selon RMC Sport. Le défenseur français pourrait donc rejoindre les Eagles dans le cadre d’un prêt payant sans option d’achat, alors que Palace en a fait sa priorité pour compenser le départ de Maxence Lacroix, parti rejoindre… Chelsea. Les deux clubs seraient donc désormais tombés d’accord sur les contours de l’opération.

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Il reste toutefois une étape importante : convaincre le joueur. Les discussions sont désormais engagées avec Disasi, qui n’a pas encore accepté la proposition de Crystal Palace. L’ancien Monégasque, sous contrat avec les Blues jusqu’en juin 2029, sort par ailleurs d’un prêt convaincant à West Ham et cherche une nouvelle porte de sortie après avoir été écarté des plans de Chelsea.