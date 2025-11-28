Saïf-Eddine Khaoui : « je ne peux pas avoir de regrets sur mon aventure à l’OM »

Foot Mercato : pourquoi as-tu fait le choix de revenir en France après l’avoir quitté au début de l’année 2023 ? Tu avais besoin de revenir chez toi ?

Saïf-Eddine Khaoui : je recherchais deux aspects, je recherchais l’aspect sportif pour trouver un environnement sain. Mais j’avais aussi besoin d’une relation humaine forte, de sentir que le club sait ce que je peux apporter, pour pouvoir être libéré sur le terrain. J’ai retrouvé ça au Red Star, surtout le coach qui a utilisé les bons mots, il m’a rassuré, il a été très intelligent dans le sens où il savait que je n’étais pas forcément en forme ces dernières saisons, et il a tenté le pari de miser sur moi, et maintenant, j’essaie de rendre la pareille.

Foot Mercato : qu’est-ce qui t’a convaincu dans le projet du Red Star ?

SK : je sais que c’est un club très historique en région parisienne et en France. Il y avait que des signaux positifs pour que je signe ici. Moi, je viens de Paris, j’ai ma famille, j’avais besoin de revenir dans un environnement que je connais très bien en France, avec un accompagnement qui a été très bien fait depuis le début de saison, je remercie le club et j’espère que ça va continuer ainsi.

« Individuellement, je suis content même si je peux faire mieux »

Foot Mercato : quand on a ton CV, OM, international tunisien. Comment on est accueilli et comment s’intègre-t-on dans le vestiaire ?

SK : la plupart me connaissaient, mais franchement où j’ai été agréablement surpris, c’est qu’il y a eu beaucoup de respect, de reconnaissance. Je n’ai pas mis de barrière avec les joueurs en disant que moi, je venais de certaines catégories. Je me suis fondu dans le groupe et maintenant, on est très proche, c’est un bon groupe de copains. Au Red Star, l’organisation est parfaite, ils m’ont accompagné sur tout. Sur la remise en forme, j’insiste sur ça parce qu’en deux ans, je n’ai fait que 11 matchs. Je suis trop content d’avoir fait ce choix-là, parce qu’ils m’ont accompagné de partout et du coup sur le terrain, je suis libéré.

Foot Mercato : qu’est-ce que tu penses de ton début de saison individuellement ?

SK : individuellement, je suis content même si je peux toujours faire mieux, mais j’ai eu la chance de pouvoir enchaîner tous les matchs, je n’ai loupé aucun match. Je suis pas loin de retrouver mon top niveau, en tout cas dans la physionomie de la saison, je retrouve des similitudes avec ma deuxième saison à Clermont. Mais pour l’instant, je suis très content et surtout, collectivement, on fait un très bon début de championnat.

Foot Mercato : vous êtes deuxièmes de Ligue 2 à 1 point du leader à la 14e journée, tu commences à croire que vous jouez la montée en Ligue 1 cette saison ?

SK : on ne se projette pas de cette manière-là dans le vestiaire. On pense déjà à arracher le maintien et à ensuite faire mieux que l’année dernière et pourquoi pas ensuite viser le plus haut possible. Je n’étais pas là les années précédentes, mais je pense qu’à la base le groupe n’est pas formaté pour jouer la montée. L’objectif n’est clairement pas la montée, mais le maintien. Pour l’instant, ce n’est pas l’objectif, on n’en parle pas du tout.

Foot Mercato : toi qui as eu la chance de jouer dans plusieurs championnats, comment juges-tu le niveau de la Ligue 2 ?

SK : c’est un championnat qui me rappelle un peu l’Australie, on va dire. Parce que c’est, il est sous coté dans le sens où on pense que c’est une deuxième division, mais c’est très physique, ça bataille beaucoup. Le niveau technique est plus élevé qu’il y a 10 ans. Je trouve qu’il y a quand même de meilleures équipes dans cette Ligue 2 qu’il y a 10 ans quand j’ai commencé avec Tours. Je trouve que c’est même plus physique que la Ligue 1. Parce que ce n’est pas forcément des jeux de possession, d’attaques placées, il y a beaucoup de transitions. Alors qu’en Ligue 1, ce sont plus des batailles tactiques.

Foot Mercato : en 2023, alors que tu viens sûrement de réaliser ta meilleure saison dans l’élite du foot français tu quittes Clermont pour les Émirats et le club de Khor Fakkan. Comment s’est déroulée cette expérience ?

SK : c’était ma première expérience à l’étranger et tout ne s’est pas goupillé comme il fallait. Néanmoins, j’ai aimé la vie là-bas, mon fils est né aux Émirats, c’est juste cette expérience dans ce club. Demain, si j’ai la possibilité d’y retourner, je ne ferme aucune porte.

Foot Mercato : à la fin de la saison tu quittes les Émirats pour rejoindre l’Australie et le club de Macarthur FC, pourquoi avoir choisi ce club ?

SK : j’avais trois propositions de clubs du championnat australien. Dans le lot, il y avait Macarthur FC, le club de Valère Germain. On s’est appelé, il ne m’en a dit que du bien. Il m’a dit que le coach et l’adjoint parlaient français. Peu importe où c’était, je cherchais juste un projet pour rejouer au foot. C’était un choix, une envie aussi de rejouer au foot. Là-bas, l’environnement est très sain, il est stable. Quand je suis arrivé, j’étais chez le directeur sportif pendant au moins dix jours. Je ne dormais pas chez lui, mais on allait boire le café, il m’accompagnait pour visiter les logements, faire les papiers. On ne te laisse pas à l’abandon. Franchement, j’ai bien aimé l’expérience là-bas.

Foot Mercato : l’été 2016 tu signes à l’Olympique de Marseille, c’était un rêve pour toi de jouer à l’OM ?

SK : c’était vraiment un rêve, c’était l’équipe que je supportais étant petit. J’avais un cousin à moi, de Paris, du même âge, on supportait l’OM ensemble. On a kiffé cette équipe-là. À partir du moment où mon agent m’avait parlé de Marseille, je ne voulais que signer là-bas. Ça a mis un peu de temps, puisqu’on a fait un rendez-vous sur place avec les dirigeants. Et moi, pendant cette période, je ne pouvais pas en parler à ma famille. C’était dur de le garder pour moi. Quand je l’ai dit, ça a été une libération pour tout le monde.

« Marseille, ce fut une expérience longue et compliquée »

Foot Mercato : que retiens-tu de ton expérience à Marseille ?

SK : À Marseille, ce fut une expérience longue et compliquée. Au début, je n’ai pas eu forcément la chance d’enchaîner des matchs. Au début, c’était très bien, j’avais commencé, je me rappelle, à Guingamp, j’avais une bonne relation avec Franck Passi. Il comptait sur moi dans la rotation. À l’arrivée de Rudi Garcia, il a vu mon âge, il ne me connaissait pas et c’était fini, je n’avais plus la même considération. Il m’a rapidement dit, c’est mieux pour toi que tu trouves un prêt. J’ai donc trouvé Troyes. Ça s’est plutôt bien passé. Ensuite, je suis revenu et Garcia m’a dit qu’il comptait sur moi dans la rotation. J’étais vraiment content. Il me dit que Clinton Njie va partir. Sauf qu’il part, mais visite médicale annulée, il revient et on est mi-août. Du coup, le coach me reparle et me dit qu’au final, ça va être compliqué. Le coach de Caen me veut, mais c’est des décisions à prendre en deux jours. Donc, j’y vais en fin de mercato et dès que je reviens, j’ai dit, je bouge plus d’ici. Je veux gagner ma place.

Villas-Boas venait d’arriver et il a été clair avec moi, il m’a dit, il y a un tel, un tel devant toi même des jeunes. J’ai bossé comme un malade et j’ai réussi à inverser la tendance. J’ai fait les groupes, des rentrées. Il y a eu le match face à Saint-Etienne pour les 120 ans, je fais ma première entrée avec lui. Et en conférence de presse, il me fait des louanges, en disant que je n’ai pas lâché. Alors que lui-même, me disait que c’était mort. J’ai vraiment kiffé parce que la plupart des coachs, n’en parleraient même pas.

Malheureusement le Covid, coupe la saison. La saison suivante, il me dit, je te vois bien arrière gauche. Je fais toute la préparation arrière gauche. Je me dis que ça peut être une possibilité pour moi de jouer. Ricardo Carvalho m’aide beaucoup. J’ai deux, trois possibilités de jouer. Comme face à Toulouse, mais je me blesse. Quand Villas-Boas quitte le club, Nasser Larguet arrive et il me fait confiance pendant quelques matchs et je vis ma meilleure période à Marseille avec le fameux doublé face à Nice. Je ne peux pas avoir de regrets sur Marseille parce que si je pars définitivement au bout des premières saisons, je n’aurai pas vécu ce que j’ai vécu sur ma dernière année.

Foot Mercato : qu’est-ce qui fait que c’est unique de jouer à l’OM dans une carrière ?

SK : quand je partais en prêt, je voyais la puissance de Marseille. Tout le monde me parlait de Marseille. Alors que j’étais dans leur club, j’étais à Caen ou à Troyes. Les joueurs venaient me voir en me disant moi, je supporte Marseille. Jusqu’à maintenant, on me croise n’importe où. On me parle de mon doublé contre Nice. Juste un doublé avec Marseille, ça peut te suivre toute ta vie. Tu mets deux buts à l’OM, c’est plus que 15-20 buts à Troyes ou à Caen.

« C’est un objectif pour moi de revenir en sélection. »

Foot Mercato : en 2018 à 23 ans, tu choisis d’opter pour la Tunisie. Quel a été le déclic pour toi ?

SK : j’avais déjà fait une ou deux sélections en espoir avec la Tunisie. Ils sont revenus vers moi à partir du moment où j’ai signé à Marseille, où j’ai commencé à faire ma saison pleine à Troyes. Quand ils sont revenus vers moi, j’ai tout de suite dit oui.

Foot Mercato : ta dernière sélection avec les Aigles de Carthage date de septembre 2022, depuis tu n’as pas été appelé. Si le sélectionneur fait appel à toi, tu répondras présent à l’appel ?

SK : oui, bien sûr, on est sur une année charnière avec beaucoup de compétitions différentes. Mais même s’il n’y en avait pas je serais disponible pour la sélection. C’est un objectif pour moi de revenir en sélection.

Foot Mercato : quel regard portes-tu sur les binationaux en général ?

SK : je dis que c’est un choix qui est propre à chacun. Surtout que si le joueur fait le choix sportif, on dit bien sportif, de jouer pour le Sénégal ou la Tunisie par exemple, ça ne veut pas dire que le joueur n’aime pas son second pays, séparément du football, en fait. C’est vraiment un choix sportif, pour X raisons. Peut-être une attache au pays, comme c’est mon cas, pour la famille, pour un rêve. Moi, le premier, j’ai fait toutes mes classes en France. J’ai été formé à l’INF La Fontaine. En choisissant la Tunisie, je ne mets pas une croix sur la France. Je regarde leurs matchs, je supporte la France comme toujours. Le seul petit truc qui peut coincer, c’est le timing, à quel moment le choisir. Mais ça, encore une fois, c’est une décision personnelle. Des joueurs ne sont pas encore prêts à 22 ans, comme d’autres à 25 ou 18, ça dépend de chaque personne.