OL : John Textor cherche déjà un nouveau PDG

Alors que Jean-Michel Aulas a quitté son poste à la tête de l’Olympique Lyonnais en début de semaine après plus de 35 ans passés en tant que président du club rhodanien, John Textor a, de son côté, tenu une conférence de presse ce mardi pour faire le point sur la situation des Gones. Si le départ du dirigeant français de 74 ans était sur toutes les lèvres, le nouveau président de l’OL en a également profité pour rappeler qu’il ne pourrait pas assurer ce rôle sur la durée.

«Je ne serai pas le PDG pendant très longtemps. Le PDG doit être ici à Lyon, avec des racines. Je suis PDG par intérim, on veut trouver une autre personne. On a d’ailleurs commencé à chercher», a notamment confié John Textor. Un nouveau poste, et pas des moindres, est donc encore à pourvoir du côté de l’Olympique Lyonnais. Si rien n’a encore filtré, il devrait quand même y avoir encore pas mal de mouvements chez les Gones dans les prochaines semaines, et ce jusqu’à la fin de la saison.

