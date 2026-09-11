Kylian Mbappé balance d’autres déclarations puissantes sur le Ballon d’Or !

Kylian Mbappé continue d’écrire l’histoire du football mondial à coup de performances stratosphériques. Auteur d’une saison dernière sensationnelle sous le maillot du Real Madrid avec 42 buts au compteur en 44 matches toutes compétitions confondues la saison dernière, l’attaquant tricolore a confirmé qu’il était l’un des meilleurs joueurs du monde lors de la dernière Coupe du Monde. Meilleur buteur du tournoi 2026, il est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la compétition avec 22 unités. Un record et un nouveau statut qui lui a permis de clamer haut et fort cette semaine qu’il méritait de remporter le Ballon d’Or cette année. Toujours sans le Graal à 27 ans, le Bondynois s’impatiente et estime, à juste titre, qu’il mérite de remporter la distinction individuelle la plus précieuse. Une affirmation qui lui a valu un flot de critiques à travers l’Europe.

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Alors qu’il ne s’agissait simplement que d’extraits de son interview accordée à France Football qui étaient sortis jusque-là, l’interview complète est parue ce vendredi soir. L’occasion pour Mbappé de justifier sa conviction par sa vision de la distinction suprême, un trophée qu’il estime taillé pour les joueurs capables de marquer leur époque par un talent hors du commun : «j’ai toujours eu l’idée que le Ballon d’Or devait récompenser un joueur différent. Bien sûr qu’il y a le cadre collectif, c’est important. Le football est un sport collectif. Mais c’est un trophée individuel. Et l’idée que j’ai du Ballon d’Or est celle de l’époque Messi et Ronaldo. On ne le donne jamais à des joueurs standards, mais à des joueurs différents. Et je pense avoir fait des choses différentes cette année. Donc, je considère que je peux le gagner. (…) certaines années, je considérais que j’étais le meilleur joueur du monde. Je ne voyais pas de joueur plus fort que moi. Après, quand Messi arrivait à la cérémonie et gagnait, je disais le meilleur joueur est sur l’estrade. Pas de problème. Quand Cristiano gagnait, je disais la même chose… Pour d’autres, je regardais et, même avec un Ballon d’Or, je ne m’échange jamais avec lui. Mais c’est une belle chose car ça nourrit un chemin, un storytelling.»

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Kylian Mbappé : «pour le Ballon d’Or cette année, j’ai une grande opportunité»

Le capitaine des Bleus revient également sur l’absence du Ballon d’Or dans son palmarès jusqu’ici, soulignant l’hégémonie imposée par Lionel Messi et Cristiano Ronaldo pendant plus d’une décennie. Pour lui, cette concurrence exceptionnelle l’a empêché d’accéder à son rêve plus tôt : «ouais, mais il y a dix ans, on ne disait pas que Messi pouvait jouer jusqu’à 39 ans et qu’il allait en prendre encore trois. Avec Cristiano, ils n’en ont pas laissé beaucoup. Et puis, il y a eu des moments où les votes sont allés pour le meilleur joueur de la meilleure équipe, et pas forcément pour le meilleur joueur du monde.» Interrogé sur le Ballon d’Or obtenu par Ousmane Dembélé la saison dernière et le fait que Dembouz ait remporté cette récompense avant lui, Mbappé s’est montré fair-play avec son ami : «Dembélé ? Mais il a toujours été vu comme un joueur de talent. Moi, j’ai toujours été vu comme l’élu. J’ai tout de suite été au top, très tôt. Il a eu un parcours différent, les blessures, mais il s’est bien rattrapé !»

Après une semaine marquée par ses déclarations pleine d’assurance quant au fait que le Ballon d’Or lui revient de droit cette saison, Mbappé a conclu en réitérant qu’il pensait avoir une belle opportunité d’atteindre son but cette année. Et même s’il doit finir sa carrière sans Ballon d’Or, l’ancien de Monaco veut marquer les esprits et remporter le Ballon d’Or cette saison tant il est persuadé de le mériter : «si Kylian Mbappé peut imaginer finir sans Ligue des Champions ni Balllon d’Or ? Ouais. Ça se gagne sur le terrain. Bon, le Ballon d’Or, il y a les votes aussi. Mais, avant de regarder dans dix ans, il faut regarder tout de suite. Pour le Ballon d’Or, cette année, j’ai une grande opportunité.» Voilà qui est dit.