Bundesliga
Le Stade Rennais annonce un départ
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@Maxppp
Prêté en Bundesliga en début d’année, Albert Grønbæk ne rentrera pas à Rennes. Ce vendredi, le club breton a, en effet, annoncé le départ définitif du milieu de terrain danois.
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Prêté en Bundesliga en début d’année, Albert Grønbæk est définitivement transféré au 𝙃𝙖𝙢𝙗𝙤𝙪𝙧𝙜 𝙎𝙑.— Stade Rennais F.C. (@staderennais) June 5, 2026
Le SRFC souhaite au milieu de terrain danois le meilleur pour la suite de sa carrière 🤝 pic.twitter.com/36RtCxy14j
Le joueur de 25 ans est définitivement transféré à Hambourg. «Le SRFC souhaite au milieu de terrain danois le meilleur pour la suite de sa carrière», ajoute le communiqué de la formation rennaise.
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