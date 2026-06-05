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Le Stade Rennais annonce un départ

Par Josué Cassé
1 min.
Albert Grønbæk avec Hambourg @Maxppp

Prêté en Bundesliga en début d’année, Albert Grønbæk ne rentrera pas à Rennes. Ce vendredi, le club breton a, en effet, annoncé le départ définitif du milieu de terrain danois.

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Le joueur de 25 ans est définitivement transféré à Hambourg. «Le SRFC souhaite au milieu de terrain danois le meilleur pour la suite de sa carrière», ajoute le communiqué de la formation rennaise.

Pub. le - MAJ le
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