Le Stade Rennais annonce un départ

Prêté en Bundesliga en début d’année, Albert Grønbæk ne rentrera pas à Rennes. Ce vendredi, le club breton a, en effet, annoncé le départ définitif du milieu de terrain danois.

La suite après cette publicité

Prêté en Bundesliga en début d’année, Albert Grønbæk est définitivement transféré au 𝙃𝙖𝙢𝙗𝙤𝙪𝙧𝙜 𝙎𝙑.



Le SRFC souhaite au milieu de terrain danois le meilleur pour la suite de sa carrière 🤝 pic.twitter.com/36RtCxy14j — Stade Rennais F.C. (@staderennais) June 5, 2026

Le joueur de 25 ans est définitivement transféré à Hambourg. «Le SRFC souhaite au milieu de terrain danois le meilleur pour la suite de sa carrière», ajoute le communiqué de la formation rennaise.