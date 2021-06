Copa América : hécatombe de cas positifs dans les équipes participantes

Décidément, cette Copa América est bien mal embarquée. Après avoir été délocalisée au Brésil en raison de nombreux cas de Covid en Argentine, la Copa América est plus que jamais menacée par le virus. Au bout de seulement deux jours de compétition, plus de 41 cas de Covid ont été détectés parmi les délégations.

« 41 cas de Covid-19 ont été signalés, dont 31 parmi les joueurs et les membres des délégations, et dix parmi les prestataires de services engagés pour l'événement », a informé le ministère de la Santé du Brésil. Au début de la compétition, 13 cas avaient déjà été détectés dans l’équipe du Venezuela et 4 dans celle de la Bolivie.