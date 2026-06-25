Coupe du Monde 2026 : les médias brésiliens retournent leur veste sur Neymar

À l’heure où Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont démarré leur Last Dance, Neymar prenait son mal en patience. La star de la Seleção a finalement pu disputer ses premières minutes dans cette Coupe du Monde 2026 face à l’Écosse (3-0). Vingt minutes plutôt correctes saluées par Carlo Ancelotti. «Il a eu l’occasion de jouer parce que je pense qu’il le méritait. Il a travaillé et s’est entraîné pour se remettre sur pied avec beaucoup de professionnalisme et de sérieux. Grâce à ses qualités, il peut aider l’équipe lors de cette Coupe du Monde. Il a bien joué pendant les quelques minutes où il est entré en jeu. Neymar n’a pas besoin de motivation pour jouer, aucun joueur n’en a besoin pour porter le maillot du Brésil. Et c’est pareil pour Neymar. Il a 34 ans et il a la même passion qu’un enfant pour le football. C’est ce qu’ils veulent.»

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Des éloges que le numéro 10 auriverde appréciera, d’autant que son sélectionneur avait été très clair le 18 mai dernier, au moment d’annoncer la liste des 26 Brésiliens retenus pour la Coupe du Monde. «Je veux être clair et honnête. Il jouera s’il mérite de jouer. Le terrain va décider. J’ai une idée de ce que peut être l’équipe titulaire, mais après, on doit voir comment les joueurs s’entraînent. Je le répète, Neymar a le même rôle que les autres ont. C’est important de ne pas mettre toutes les attentes sur un seul joueur. Chacun d’entre eux doit apporter ses qualités pour une chose : aider la Seleção à gagner la Coupe du Monde. Je ne veux pas de stars, je veux juste des joueurs présents pour aider l’équipe». Ému et en pleurs après la rencontre, Neymar avait de quoi être touché, près de trois ans après avoir joué son dernier match en sélection (le 17 octobre 2023, ndlr).

Neymar, un remplaçant unique

Après 20 minutes de jeu face à un adversaire qui n’est pas une pointure mondiale, Neymar n’a bien évidemment pas levé les doutes à 100% sur ses capacités. On en saura d’ailleurs davantage si la Canarinha tombe sur un adversaire plus coriace en seizième de finale. Mais toujours est-il que l’ancien joueur du PSG a séduit les médias de son pays dans son rôle de supersub. «Neymar est une arme sur le banc, dont aucune sélection ne dispose, pour changer le cours d’un match de Coupe du Monde. Aujourd’hui, notre atout sur le banc est un joueur doté d’une qualité technique et d’une capacité à conclure les matchs que personne d’autre ne possède. La première impression a été très bonne. J’ai vu Neymar ému et il a dépassé mes attentes. Pour un joueur qui n’avait pas joué depuis longtemps, sans avoir touché un ballon, je pensais qu’il aurait des difficultés, mais il a dépassé mes attentes», a déclaré le présentateur de TV Globo, André Rizek.

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Consultant, l’ancien attaquant Paulo Nunes a lui aussi vanté les mérites du « Ney ». «La passe qu’il adresse à Vini Jr, ça a l’air facile, mais c’est difficile. C’est incroyable. La frappe, avec le ballon bien ancré au pied. Pour moi, son entrée en jeu a été très bonne», a-t-il confié, imité par l’ancien international auriverde Renato Augusto (33 sélections). «Il a besoin de temps de jeu, on voit qu’il doit reprendre confiance. Une blessure comme celle-là demande du temps. Mais on voit qu’il est au-dessus du lot. Il trouve des passes, fait bouger le jeu. L’équipe adverse le respecte, mais une blessure au mollet est plus compliquée qu’une blessure au fessier.» Neymar a rassuré pas mal de monde durant ses vingt minutes passées sur la pelouse du stade de Miami…