PSG : Ferran Torres déjà à l’entraînement avant le Trophée des Champions

Après avoir officialisé l’arrivée de Ferran Torres, le PSG n’a pas attendu pour intégrer sa nouvelle recrue à son groupe. Le héros de la finale du Mondial 2026 avec l’Espagne participe déjà à l’entraînement collectif en vue du Trophée des champions face au RC Lens, ce dimanche soir. À 26 ans, l’attaquant espagnol a notamment été aperçu aux côtés d’Ousmane Dembélé, en pleine discussion.

La suite après cette publicité

Ferran Torres s’entraîne avec le PSG ce vendredi 🚨🚨🚨@CulturePSG pic.twitter.com/S1rZizkS8Q — Ilies Peeters (@IliesPeeters) August 15, 2026

Ferran Torres pourrait ainsi être rapidement lancé dans le grand bain parisien, puisqu’il devrait faire partie du groupe convoqué pour cette rencontre. Il rejoint dans cette préparation les autres recrues estivales, Alessandro Longoni, Lucas Digne et Maghnes Akliouche. Une intégration express pour l’Espagnol, qui débarque dans la capitale avec un statut particulier après son but décisif en finale de la Coupe du Monde. Il arrive également pour renforcer un secteur offensif marqué par le départ de Gonçalo Ramos et récupère même le numéro 9 laissé vacant par le Portugais.