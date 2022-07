Chelsea nage en plein cauchemar pour sa défense !

La suite après cette publicité

«Kalidou Koulibaly est le deuxième joueur à rejoindre Chelsea cet été ! Le défenseur arrive de Naples et a signé un contrat de quatre ans à Stamford Bridge. Koulibaly, coéquipier international d’Edouard Mendy, renforcera considérablement nos options défensives suite aux départs de Toni Rüdiger (Real Madrid) et Andreas Christensen (FC Barcelone).» Voici ce que déclarait, le 16 juillet dernier, Chelsea, comblé par l'arrivée de l'international sénégalais (62 sélections). Oui mais voilà. Depuis, le calme règne à Stamford Bridge. De quoi agacer Thomas Tuchel, inquiet de la tournure des événements sur ce mercato estival, et ce malgré l'arrivée de Raheem Sterling en attaque.

Et pour cause. Malgré ces deux renforts de taille, les Blues - qui comptent déjà Thiago Silva, Trevoh Chalobah, Matt Miazga, Ethan Ampadu ou encore Malang Sarr au sein de leur défense - ont bien l'intention de mettre la main sur un nouveau profil, capable d'évoluer en charnière centrale. Dans cette optique, les hautes sphères londoniennes s'activent ces dernières semaines mais les échecs retentissent les uns après les autres et les portes, elles, ne cessent de se fermer. Tout juste doublé par le Barça pour Jules Koundé, Chelsea avance au ralenti, en témoigne les autres dossiers entrepris. Comme nous vous le révélions dernièrement, si Thomas Tuchel s'est entretenu avec Presnel Kimpembe, le défenseur du Paris Saint-Germain poursuit, de son côté, sa préparation avec le club de la capitale et son départ vers Londres reste, pour l'heure, incertain.

Les Blues n'y arrivent pas !

Une opération délicate à l'instar de Benjamin Pavard. Cité parmi les cibles potentiels des Blues, l'international français ne devrait, cependant, pas quitter la Bavière au cours du mercato estival. Une information révélée, ce vendredi, par L'Equipe. Interrogé à ce sujet, le défenseur du Bayern Munich semait, de son côté, le trouble quant à son avenir. «Je ne sais pas, honnêtement», affirmait, à ce titre, Pavard dans des propos relayés par Sport1. Et que dire de Wesley Fofana, l'un des talents les plus prometteurs de sa génération.

Convoité par les Blues, le natif de Marseille, d'ores et déjà référencé en Premier League où il a pris ses marques avec Leicester (49 matches, 1 but et 1 offrande), est aujourd'hui jugé intransférable par les Foxes. Si un nouveau coup dur se profile donc pour Thomas Tuchel et les siens avec l'ancien Stéphanois de 21 ans, Chelsea garde malgré tout espoir. Toujours au Bayern Munich, Dayot Upamecano - désormais concurrencé par Matthijs De Ligt - pourrait aussi être l'élu pour "remplacer" Koundé. Enfin, Josko Gvardiol - l'international croate du RB Leipzig - et Pau Torres - l'international espagnol de Villarreal, également convoité par d'autres grosses écuries du pays comme Manchester United et Tottenham - restent aussi dans le viseur du club londonien. Une chose est sûre, Chelsea peine, pour l'heure, à trouver son bonheur.