Menu Rechercher
Commenter 1
Officiel Ligue 1

Billal Brahimi fait son retour au Mans !

Par Aurélien Macedo
1 min.
Billal Brahimi à Santos @Maxppp

Promu en Ligue 1, Le Mans se renforce en vue de la saison prochaine. Le club coaché par Patrick Videira vient de parapher le retour de l’ailier droit Billal Brahimi (26 ans) qui évoluait avec Santos depuis l’été dernier. L’international algérien qui a aussi joué pour Reims, Angers, Nice ou encore Brest a signé pour deux ans.

La suite après cette publicité

«Il est de retour ! Le Mans FC a le plaisir d’annoncer, ce lundi, la signature de Billal Brahimi (26 ans), qui avait marqué de son empreinte la saison 2020-2021 du Club. Après sa visite médicale, il a signé son contrat en présence du Président Pedro Oliveira. Un contrat qui le lie au Club jusqu’en 2028 avec une saison supplémentaire en option. Bon retour à la maison, Billal», peut-on lire dans un communiqué des Manceaux.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Série A
Santos
Le Mans
Billal Brahimi

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Série A Série A (Brésil)
Santos Logo Santos
Le Mans Logo Le Mans FC
Billal Brahimi Billal Brahimi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier