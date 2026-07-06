Billal Brahimi fait son retour au Mans !

Promu en Ligue 1, Le Mans se renforce en vue de la saison prochaine. Le club coaché par Patrick Videira vient de parapher le retour de l’ailier droit Billal Brahimi (26 ans) qui évoluait avec Santos depuis l’été dernier. L’international algérien qui a aussi joué pour Reims, Angers, Nice ou encore Brest a signé pour deux ans.

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«Il est de retour ! Le Mans FC a le plaisir d’annoncer, ce lundi, la signature de Billal Brahimi (26 ans), qui avait marqué de son empreinte la saison 2020-2021 du Club. Après sa visite médicale, il a signé son contrat en présence du Président Pedro Oliveira. Un contrat qui le lie au Club jusqu’en 2028 avec une saison supplémentaire en option. Bon retour à la maison, Billal», peut-on lire dans un communiqué des Manceaux.