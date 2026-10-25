Naples : De Laurentiis révèle avoir refusé une offre de 3,5 milliards d’euros

Aurelio De Laurentiis n’est pas près de quitter Naples. À la tête du club italien depuis 22 ans, le président napolitain a révélé avoir repoussé plusieurs propositions de rachat particulièrement importantes, dont une offre venue d’Arabie saoudite estimée à 3,5 milliards d’euros. Invité sur Radio Kiss Kiss, le dirigeant de 77 ans a expliqué pourquoi il avait refusé de céder son club malgré les sommes astronomiques proposées. « Les Arabes voulaient m’offrir 3,5 milliards d’euros, mais je ne voulais pas prendre ma retraite », a-t-il confié. Une déclaration qui illustre son attachement au Napoli, qu’il a accompagné depuis la Serie C jusqu’aux sommets du football italien. Pour De Laurentiis, la question financière ne constitue donc pas le principal obstacle à une éventuelle vente. Le président souhaite avant tout conserver un rôle central dans les décisions et poursuivre le travail engagé depuis son arrivée, notamment concernant le développement des infrastructures et le projet de nouveau stade.

La suite après cette publicité

Le patron du Napoli a également raconté avoir été approché il y a environ un an par Rizzetta, représentant de plusieurs fonds d’investissement. Si des premiers échanges ont eu lieu entre les avocats des différentes parties, les discussions n’ont jamais véritablement avancé. En cause, la place qui lui était réservée dans le futur organigramme. « Au départ, on m’a dit que je serais responsable, que mon rôle serait progressivement réduit et que je deviendrais finalement président d’honneur », a expliqué De Laurentiis, opposé à l’idée de devenir une simple figure symbolique. « J’ai demandé des garanties pour poursuivre ce travail après 22 ans au sein du club. J’avais un devoir envers les supporters de Naples du monde entier », a-t-il ajouté. S’il n’exclut pas totalement une vente à l’avenir, le dirigeant italien affiche une préférence claire concernant son éventuel successeur. « Pour l’instant, je n’ai pas décidé de vendre. Mais si je devais le vendre, je préférerais le faire à un Napolitain plutôt qu’à un Américain. Si un Napolitain veut me remplacer dans deux, trois ou cinq ans, très bien. » Une éventuelle transmission qu’il envisage donc davantage comme une continuité de son projet que comme un départ définitif.