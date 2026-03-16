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Robert Moreno flingue Luis Enrique

Par Allan Brevi
1 min.
Robert Moreno González @Maxppp

Robert Moreno, ancien sélectionneur de l’équipe d’Espagne, s’est confié sans détour sur sa relation compliquée avec Luis Enrique auprès du journal AS. « Il avait déjà décidé que je ne continuerais pas. Je suis allé chez lui après le décès de sa fille et je lui ai dit que je tiendrais parole. Il m’a répondu qu’il ne comptait plus sur moi, que je n’entraînerais plus jamais avec lui. Les raisons ? Je ne sais pas », a raconté Moreno, soulignant la brutalité de la situation : « j’ai été submergé par un tsunami auquel je ne m’attendais pas et auquel personne n’est préparé. Qu’avais-je fait pour mériter un tel traitement ? »

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L’ancien coach de l’AS Monaco revient aussi sur les conséquences personnelles et professionnelles de cette période : « j’ai perdu deux amis. J’aimerais beaucoup pouvoir arranger les choses avec Luis Enrique, car je n’aime pas garder rancune. Le reste de l’équipe qui travaillait avec moi à l’époque est retourné auprès de lui. » Moreno évoque également ses choix de carrière après l’Espagne, notamment son passage en Russie : « au début, j’ai refusé d’aller en Russie, mais j’ai parlé avec Xavi Pascual et il m’a convaincu. J’ai accepté l’offre, mais ma famille n’a pas pu m’accompagner. »

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